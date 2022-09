Soldaten für den Ukraine-Krieg – Russland rekrutiert in der Stube, am Arbeitsort oder grad von der Strasse weg In Russland haben die Behörden nur Stunden nach Putins Entscheid für eine Teilmobilisierung mit den Einberufungen begonnen. Juristen reden von einer Generalmobilmachung durch die Hintertür. Zita Affentranger

«Russland zu dienen, das ist ein richtiger Job»: Ein Plakat wirbt in St. Petersburg dafür, in die Armee einzutreten. Foto: Olga Maltseva (AFP)

Die russischen Behörden fackelten nach der Verkündung der Teilmobilmachung nicht lange. Schon Stunden später nahmen die Rekrutierungsbüros ihre Arbeit auf. In St. Petersburg seien die Aufgebote «paketweise» verteilt worden, schreibt der Bürgerrechtler und Jurist Pawel Tschikow auf Telegram. In Moskau hätten «Ärzte und Ärztinnen massenweise» den Befehl bekommen, sich beim Rekrutierungsbüro zu melden. Junge Männer, die bei den Protesten gegen die Mobilisierung in Russland verhaftet wurden, hätten in Moskau ebenfalls die Vorladung bekommen – für den nächsten Tag, neun Uhr.