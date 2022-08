Unihockey in Winterthur – Rutschiges Terrain an der Städtetrophy An der Städtetrophy in der Winterthurer Axa-Arena haben vor allem die Red Ants Lehrgeld bezahlt. Dem HC Rychenberg gelang ein Achtungserfolg gegen Double-Gewinner GC Unihockey. red/rab

Der HC Rychenberg, hier mit Flemming Kühl, besiegte GC Unihockey 5:3. Foto: Urs Kindhauser

Das Team Winterthur, gebildet aus den Red Ants bei den Frauen und dem HC Rychenberg bei den Männern, hat an der Städtetrophy in der Winterthurer Axa-Arena nur den vierten und letzten Rang belegt. Es siegte Bern vor Zürich und Chur. Zwei Spiele in der Trainingshalle auf dem Win-4-Areal mussten allerdings abgebrochen werden, weil der Boden in der Halle nach dem ersten Match am Freitag zu rutschig und daher unbespielbar war – ein offenbar gröberes Problem, das nicht gelöst werden konnte. Kurzfristig konnte auf die Halle in Oberseen ausgewichen werden.