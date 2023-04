Unihockey in Winterthur – Rychenberg am Superfinal nur Zuschauer Dem HC Rychenberg gelingt das Break auch im siebten Spiel des Playoff-Halbfinals gegen Köniz nicht. Die Winterthurer verlieren in Bern 2:3 und verpassen den Superfinal. René Bachmann

Nach sieben Spielen einer engen Serie gegen Rychenberg jubelte Floorball Köniz zuletzt. Foto: Deuring Photography

Claudio Mutter war am Osterwochenende der grosse Pechvogel der Halbfinalspiele 6 und 7 zwischen dem HC Rychenberg und Köniz. Im Heimspiel sah er zwei seiner Abschlussversuche an der Torumrandung abprallen, im Auswärtsspiel, genauso wie Nicolas Bischofberger, einen. Das könnte an sich eine Randnotiz sein, aber wenn beide Partien 3:2 für den Gastgeber ausgehen, dann spielen die wenigen Zentimeter, die jeweils zum Tor fehlten, eben doch eine ganz entscheidende Rolle.

Playoff-Halbfinal Infos einblenden Floorball Köniz – HC Rychenberg 3:2 (0:0, 2:1, 1:1). – Schlussstand (Best of 7) 4:3. – Sporthalle Weissenstein. – 1400 Fans. – Tore: 23. Levin Conrad 0:1. 25. Hutzli (Aebersold) 1:1. 27. Michel 2:1. 45. Zaugg (Michel) 3:1. 59. Nils Conrad (Bischofberger) 3:2. Am Ostersamstag gespielt: HC Rychenberg – Floorball Köniz 3:2. Zweiter Halbfinal: Grasshoppers – SV Wiler-Ersigen 3:6; Schlussstand 3:4. Superfinal am Samstag, 15. April, 17.00, Stimo-Arena, Kloten: Köniz – Wiler-Ersigen. Frauen (13:30): Skorpion Emmental – Kloten-Dietlikon.

Noch nicht am Samstag in Winterthur, wo der HCR vor fast 2000 Fans in der Axa-Arena eine rundum überzeugenden Auftritt hingelegt hatte und mit mehr Effizienz «nur» die hektische Schlussphase hätte vermeiden können, ja geradezu müssen. Einen sehr grossen Einfluss hatten die fehlenden Zentimeter indessen am Ostermontag. In den ersten zwei Dritteln hätte Bischofberger seine Farben 1:0 und Mutter 2:1 in Front bringen und damit das erneute Plus an aussichtsreichen Chancen belohnen können. Im zweiten Abschnitt folgte, was besonders bitter war, fast postwendend nach einem Kuddelmuddel vor dem Rychenberger Tor der Könizer Führungstreffer.

Erst das Chancenplus nicht genutzt, ...

Es war in der 27. Minute bereits das zweite Tor der Berner, das sich so überhaupt nicht angekündigt hatte. Diese Fähigkeit, dank ihrer starken Individualisten, allen voran Jan Zaugg, wie die Jungfrau zum Kinde zu ihren Toren zu kommen, erwies sich in der Halbfinalserie als eine ihrer grossen, wenn nicht ihre grösste Stärke. Aus dem Spiel heraus musste der HCR hingegen auch diesmal so gut wie keine Torchancen zugestehen, während er selber mit seinen Kombinationen erneut vor allem in den vierzig Minuten entschieden mehr zu kreieren fähig war.

Claudio Mutter (vorne) hatte am Osterwochenende mit drei Schüssen ans Gestänge Pech. Foto: Urs Kindhauser

Es war gewiss nicht das beste Spiel der Serie, das der HCR am Ostermontag zeigte. Dafür schien ihm etwas die Energie zu fehlen. Doch letztlich fehlte es ihm schlicht an der Präzision im Abschluss, um aus seinem Chancenplus den angezeigten Nutzen zu ziehen. So traf beispielsweise Mutter in der 3. Minute den Ball nicht richtig, als er auf Zuspiel von Markus Lindgjerdet das fast leere Tor vor sich hatte. Und im Powerplay um die 6. Minute brannte es zwei Minuten lang lichterloh vor dem Könizer Tor. Der Ertrag blieb aber aus. Später folgten weitere gute Möglichkeiten, denen die Krönung versagt blieb.

… dann sich aufgerieben

Einmal im Rückstand wurde das Spiel zur äusserst zähen Angelegenheit, für den HCR genauso wie für die 1430 Zuschauer. Köniz monopolisierte ab dem 2:1 den Ball minutenlang, ohne die geringsten Anstalten zu treffen, einen Angriff zu lancieren. Einzig wenn der HCR die Geduld verlor und zu ungestüm attackierte, so vor dem 1:3 in der 45. Minute, ging es mal energisch vorwärts.

In der verbleibenden Viertelstunde versuchte der HCR vehement, den Rückstand wettzumachen. Bloss, es mangelte ihm mittlerweile an der Contenance und der Präzision im Passspiel, sodass reelle Torchancen selten blieben. Der Anschlusstreffer von Captain Nils Conrad zwei Minuten vor Schluss brachte die Hoffnung nochmals zurück, doch blieb dem Team von Philipp Krebs die Verlängerung verwehrt, womit seine Saison ein abruptes Ende nahm.

