Weiterer Dämpfer für HCR – Rychenberg enttäuscht

in Maienfeld Der Mangel an zusammenhängenden Aktionen prägen die vierte Partie der Masterround zwischen dem HC Rychenberg und Malans. Am Ende verlieren die Winterthurer 2:5. René Bachmann

Levin Conrad lieferte den Assist zu Noah Pünteners 1:1-Ausgleichstreffer. Foto: Deuring Photography

Die 3. Runde der Masterround hatte es eigentlich nicht erwarten lassen. Hatten der HC Rychenberg wie auch Malans vor Wochenfrist noch zu überzeugen gewusst, erwischten beide Teams in der 4. Runde einen gebrauchten Tag. Beide hatten eine Vielzahl an Fehlpässen zu beklagen, wodurch zusammenhängende Aktionen und erfolgsversprechende Abschlüsse unvermeidlich die seltene Ausnahme blieben. Es schien, als hätten die Spieler für das vorletzte Spiel vor den Playoffs, in dem es für Rychenberg um nichts und für Malans nur noch um wenig ging, nicht ausreichend viel mentale Spannung aufbringen können. Ein zäher Kampf und Krampf prägten den Grossteil der sechzig Minuten.