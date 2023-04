3:2 gegen Köniz vor 2000 Fans – Rychenberg erkämpft sich ein siebtes Spiel Dank dem 3:2-Sieg des Winterthurer Teams in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen Floorball Köniz kommt es am Ostermontag zum entscheidenden siebten Spiel in Köniz. René Bachmann

Grosse Freude, grosse Emotionen: Rychenberg schlägt Köniz auch im dritten Heimspiel. Foto: Deuring Photography

Der HC Rychenberg setzt sich in der zum zweiten Mal mit 2000 Fans ausverkauften Axa-Arena mit 3:2 gegen Köniz durch. Dank eines formidablen Auftritts und ihres dritten Heimsieges gleichen die Winterthurer die Halbfinalserie wieder aus. Die Entscheidung, wer den Superfinal wird bestreiten können, wird vertagt und es kommt am Ostermontag, was wenig überrascht, zum finalen siebten Spiel.

Die Partie war absolut playoff-würdig. Hart geführte Zweikämpfe und grosse Emotionen gab es zuhauf, Letzteres auch auf der dicht gefüllten Tribüne. Am Ende setzte sich völlig zurecht der HCR durch. Die Mannschaft von Philipp Krebs startete energiegeladen und brach diesmal nicht wie zuletzt in Bern nach zwei Dritteln ein, sondern hielt seine einmal angeschlagene Pace diesmal bis zum Schlusspfiff durch.

Dass der HCR nach dem ersten Drittel kein Tor mehr erzielte und im weiteren Verlauf vom 3:1-Vorsprung zehren musste, hatte nichts mit einer nachlassenden Leistung zu tun. Vielmehr war das Fehlen weiterer Treffer dem Zufall geschuldet. Dreimal scheiterten Claudio Mutter (39. und 55. Minute) und Jonathan Nilsson (45.) an der Torumrandung. Zudem verweigerten die Schiedsrichter in den letzten 100 Sekunden der Partie zwei Rychenberger Toren die Anerkennung.

Hart gepfiffene Strafen

Weil vorne die Zentimeter zuungunsten des HCR entschieden, wurde es in der Schlussphase nochmals richtig spannend. Bereits vier Minuten vor dem Abpfiff begann Köniz ohne Torhüter zu spielen. Da in diese Zeit auch noch zwei hart gepfiffene Strafen gegen den HCR fielen, musste dieser sich zeitweilig mit zwei Mann weniger auf dem Feld erwehren. Auch dank Torhüter Luca Locher, der am frühen 0:1 nicht unschuldig gewesen war, sich danach aber von seiner besten Seite zeigte, hielten sie dem Ansturm lange stand. Erst 33 Sekunden vor dem Anpfiff schafften die Gäste das 2:3. Zu spät, um noch eine echte Chance auf die Verlängerung zu besitzen.



HC Rychenberg – Floorball Köniz 3:2 Infos einblenden (3:1, 0:0, 0:1). – Stand (Best of 7) 3:3. – Axa-Arena. – 1950 Fans. – Tore: 2. Michel (Tringaniello) 0:1. 4. (3:51) Nilsson (Lindgjerdet) 1:1. 5. (3:51) Püntener (Levin Conrad) 2:1. 20. (19:57) Lindgjerdet (Mutter) 3:1. 60. (59:27) Zaugg 3:2. Entscheidendes siebtes Spiel: Ostermontag, 17.00, Sporthalle Weissenstein.

