Unihockey: Auwärtsniederlage des HCR – Rychenberg fehlen die letzten Prozentpunkte Der HCR erhält von Wiler-Ersigen eine Lehrstunde in Sachen Effizienz und verliert beim Tabellenzweiten (zu deutlich) mit 2:7. René Bachmann

Levin Conrad blieb in Zuchwil der einzige Torschütze für die Winterthurer. Foto: Deuring Photography

Was passiert, wenn zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die in der Defensive sehr kompakt und solide agieren, wurde im Spiel der 21. Runde zwischen dem HC Rychenberg und Wiler-Ersigen ersichtlich. 39 Minuten lang dominierten die Abwehrreihen das Geschehen. Sie liessen sich auf beiden Seiten nicht in ihren Grundfesten erschüttern oder gar aus den Angeln heben. Erwähnenswerte Vorstösse blieben bis kurz vor der zweiten Pause grösstenteils aus. Zu dieser Chancenarmut trug allerdings auch ganz entscheidend bei, dass die Bereitschaft zu erhöhtem Risiko so lange nicht gegeben war, als der Spielstand dies nicht erforderte.