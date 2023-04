Unihockey: Playoff-Halbfinal – Rychenberg fehlt Effizienz

für den Auswärtssieg In der Halbfinalserie zwischen dem HC Rychenberg und Köniz bleiben die Heimteams auch im vierten und fünften Duell erfolgreich. Die Entscheidung, wer sich für den Superfinal qualifiziert, fällt darum erst am kommenden Wochenende. René Bachmann

Schwacher Trost: Jonathan Nilsson glich zum 1:1 aus und wurde zum besten HCR-Spieler dieser Partie gekürt. Foto: Deuring Photography

Der HC Rychenberg verpasste es auch im dritten Anlauf, den nötigen Auswärtssieg in seiner Halbfinalserie gegen Köniz unter Dach und Fach zu bringen. Er unterlag nach einer viel zu knappen 3:2-Führung nach zwei Dritteln noch 3:6 und sieht er sich nun am kommenden Samstag dem ersten Matchball gegenüber.

Das erneute Verpassen des «Breaks» ist umso ärgerlicher, als der HCR sowohl im in extremis gewonnenen Heimspiel vom Samstag als auch tags darauf über weite Strecken das bessere Team war. Die Winterthurer agieren mit viel Energie, treten mutig und oft zwingend auf, investieren jeweils entschieden mehr als Köniz in den Sieg und sind im Kollektiv offensiv strukturierter und gefährlicher. Trotz der gewichtigen Absenzen von Pascal Meier, Marco Eyer und neuerdings Topskorer Noah Püntener bestätigte sich damit das, was sich bereits in den vorangegangenen drei Partien gezeigt hatte.

Zweimal das bessere Team

Umso ärgerlicher ist es für die Mannschaft von Philipp Krebs, dass sie einen Tag nach dem zweiten Heimsieg auch im dritten Auswärtsspiel als Verlierer vom Platz gehen musste und in der Serie darum nach wie vor einem Rückstand hinterherläuft. Dass dem so ist, hat verschiedene Ursachen. Die Begegnung vom Sonntag lieferte dafür bestes Anschauungsmaterial. Der HCR war in Bern die ersten vierzig Minuten lang grösstenteils deutlich überlegen und besass ein klares Plus an erstklassigen, meist im Kollektiv herausgespielten Torchancen. Doch statt einer leistungsgerechten Vier- oder Fünf-Tore-Führung lag er zur zweiten Pause mangels Effizienz bloss mit 3:2 voran.

Dies führt geradewegs zur zweiten Ursache für den Rückstand in der Serie. Lassen die Winterthurer minimal nach, wie am Samstag nach der Vier-Tore-Führung, oder unterlaufen ihnen einfache Fehler wie in Bern vor dem 3:4 und dem 3:6, ist Köniz sofort zur Stelle, um dies auszunutzen. Die Berner sind dank Individualisten wie Jan Zaugg Meister darin, aus heiterem Himmel oder aus wenig zwingenden Aktionen grösstmöglichen Ertrag zu erwirtschaften. Das ist besonders frustrierend für den HCR, weil er in den fünf bisherigen Spielen meist vieles richtig machte, ihn solche Gegentore aber immer wieder um den Lohn seiner aufopferungsvollen Arbeit brachten.

Ein Teil dieser Arbeit bestand darin, dass der dritten Linie des HCR die Aufgabe zukam, die Entfaltungsmöglichkeiten der ersten Könizer Formation einzudämmen. Seit Krebs dieses Liniencoaching im zweiten Match der Serie zu betreiben begann, gelang dies hervorragend. Daran ändert auch nichts, dass just dem Leader dieser Linie am Sonntag der «Unforced Error» vor dem am Ende entscheidenden 3:4 unterlief.

Jede weitere Niederlage bedeutet das Aus

Trotz der neuerlichen Auswärtsniederlage ist für den HCR in der intensiven Serie noch nichts verloren. Langsam aber sicher eilt es jedoch mit dem Erfolg in Bern. Dreimal waren die Winterthurer nah dran, doch im vierten und letzten Versuch muss es gelingen, soll die Teilnahme am Superfinal noch Realität werden. Bevor es am Sonntag wieder nach Bern gehen wird, wird der HCR am Samstag aber erst mal einen dritten Heimsieg brauchen. Ohne diesen wäre der Traum ausgeträumt.

