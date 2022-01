Unihockey: HCR festigt Playoff-Platz – Rychenberg feiert Kantersieg in Thun Aus der kniffligen Pflichtaufgabe wurde nichts. Der HC Rychenberg überzeugt in Thun mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und setzt sich verdientermassen mit 12:0 durch. René Bachmann

Mit drei Toren war Markus Lindgjerdet (links) der erfolgreichste Torschütze in Thun. Foto: Enzo Lopardo

Zum Abschluss seiner beiden Serien – sieben Spiele in 17 Tagen und fünf Auswärtsspiele in Folge – hinterliess der HC Rychenberg in Thun einen äusserst seriösen Eindruck. Vom Anpfiff an unterband er mit konzentrierter Abwehrarbeit und einem starken Backchecking jeden Versuch des Gastgebers, ins Spiel zu finden, und nutzte gleichzeitig am anderen Ende des Spielfeldes die grosszügig gewährten Räume weidlich aus. Der bis weit ins Schlussdrittel hinein kohärente und stringente Auftritt schlug sich in einem (wenig anspruchsvollen) Shut-out für Torhüter Luca Locher und einem auch in dieser Deutlichkeit hochverdienten 12:0 nieder.