Unihockey: HCR verliert in Bern gegen GC – Rychenberg kann im

Cupfinal nicht brillieren Der HCR verpasst es, den fünften Cupsieg der Clubgeschichte zu holen. Das junge Team schöpft vor über 2000 Zuschauern in der ausverkauften Sporthalle Wankdorf sein Leistungsvermögen nicht aus und verliert gegen das abgeklärte GC mit 3:9. René Bachmann

Schwerer Stand: Rychenbergs Markus Lindgjerdet wird von Moritz Wenk (links) und Florian Wenk in die Zange genommen Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die ersten Minuten waren noch vielversprechend gewesen. Der HC Rychenberg fand sehr gut in die Partie und besass in der Anfangsphasen ein, zwei gute und eine sehr gute Möglichkeit zum frühen Führungstreffer. Dieser hätte womöglich der jungen Mannschaft Auftrieb gegeben und die Anspannung vertrieben und gleichzeitig, bei einer allfälligen Fortsetzung, die mit grosser Erfahrung in solcher K.o.-Spielen gesegneten Grasshoppers ins Grübeln gebracht. Der solo vor Pascal Meier auftauchende Markus Lindgjerdet brachte den Ball in der dritten Minute aber nicht am Torhüter vorbei.