Zwei Siege beim Re-Start – Rychenberg kommt gut aus den Startlöchern Der HC Rychenberg gewinnt seine zwei Heimspiele zum Re-Start. Das 8:7 nach Verlängerung gegen Langnau und das 7:0 gegen Sarnen bringen ihm fünf Zähler und den Vorstoss auf den sechsten Rang ein. René Bachmann

Michel Wöcke beschäftigt Sarnens Abwehr. Foto: Heinz Diener

Zwei Siege nach dem dreimonatigen coronabedingten Unterbruch der Meisterschaft können für den HC Rychenberg als schöner Erfolg verbucht werden. Erst recht weil er nicht eben als Schnellstarter bekannt ist und er nun auf einen der fürs Ende der Qualifikation angestrebten ersten sechs Plätze vorgerückt ist. Doch gibt es ein grosses Aber: Die gewonnenen fünf Punkte haben den Beigeschmack, dass der eine am Samstag verlorene nicht hätte sein müssen. Zum einen weil die Winterthurer gegen Langnau ein schwaches Mitteldrittel einzogen und so den zuvor verdientermassen herausgespielten Dreitorevorsprung wieder aus der Hand gaben. Zum anderen weil der letzte Ausgleich der Emmentaler, zum 7:7, just mit der Schlusssirene zusammenfiel und darum erst eine Verlängerung nötig wurde.