Prime League im Unihockey – Rychenberg lässt Basel zu lange am Leben Der HC Rychenberg Winterthur setzt die Saison so fort, wie er sie vor dem vierwöchigen Unterbruch beendet hat. Gegen Basel setzt er sich zuhause mit 7:5 durch. Es ist der vierte Vollerfolg in Serie. René Bachmann

Dem HC Rychenberg ist der Start nach vier Wochen Nationalmannschaftspause gelungen. Hier jubelt Marco Eyer. Foto: Urs Kindhauser

Es war während der gesamten sechzig Minuten zu erkennen, dass der HC Rychenberg in spielerischen Belangen deutliche Vorteile gegenüber dem Aufsteiger aus Basel besass, dass die Feinabstimmung nach der langen Pause aber noch zu wünschen übrig liess. Besonders auffällig war dies im Start- und Schlussdrittel, wo er zwar ein Übergewicht besass, ihm aber die letzte Konsequenz im Abschluss und in den Zweikämpfen etwas abging.

Im Mitteldrittel zeigte das Team von Philipp Krebs hingegen, wie es Basel in die Schranken weisen kann. Mit viel Geduld im Aufbau, aber trotzdem ausreichend viel Druck im Angriffsspiel drängte es den Gast weit zurück und fand dennoch ausreichend Platz, um zu erstklassigen Chancen zu kommen. Besonders hervor tat sich da die erste Linie um die Brüder Conrad. Diese liess nicht nur so gut wie keine Gegenstösse zu, sondern markierte zwischen der 16. und 26. Minute auch drei der vier Tore vom 1:1 zum 5:1. Dass der Vorsprung nicht noch wesentlich deutlicher ausfiel, lag an der äusserst bescheidenen Chancenauswertung der Winterthurer. Allein Flemming Kühl scheiterte dreimal aus allerbester Position. Trotzdem war das Match vor der Spielhälfte vorentschieden.

Rychenbergs Flemming Kühl (Mitte) vergab viele Chancen. Foto: Urs Kindhauser

Dass es in den Schlussminuten nochmals spannend wurde, Basel kam bis 65 Sekunden vor dem Abpfiff bis auf 5:6 heran, hatte sich der HCR selber zuzuschreiben. Er liess das Tempo, das er zuvor angeschlagen hatte und so den Aufsteiger überforderte, wieder in sich zusammenfallen. Ohne offensiv zwingend zu agieren, fand Basel so einen Weg zurück ins Spiel. Eine reelle Ausgleichschance besass es freilich in den verbleibenden Sekunden nicht mehr.



