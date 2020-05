Start zum Mannschaftstraining – Rychenberg macht erste Gehversuche Anders als der FCW, der EHCW und Pfadi hat der HC Rychenberg in dieser Woche wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. Die dabei einzuhaltenden Regeln sind in den Augen von Trainer Philipp Krebs kein allzu grosses Hindernis. René Bachmann

Im Mannschaftstraining ist Körperkontakt erlaubt – falls es eine Übung erfordert. Foto: Enzo Lopardo

Wäre die Unihockeysaison 2019/20 normal vonstattengegangen, wäre am 18. April im Supercup der Meister ermittelt worden. Weil sie aber das Coronavirus einen guten Monat zuvor in den «Winterschlaf» versetzt hatte, war das Programm der zwölf NLA-Mannschaften in den letzten zwei Monaten ein ganz anderes. So verordnete der HC Rychenberg, der sich zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs auf gutem Wege befunden hatte, sich fürs Playoff-Halbfinale zu qualifizieren, seinem Team eine knapp dreiwöchige Pause.