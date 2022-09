Unihockey in Winterthur – Rychenberg mit Transfers zum Zungeschnalzen Der Traditionsclub aus Winterthur hat sich klar verstärkt: mit den Nationalspielern Nicola Bischofberger und Pascal Meier, mit Claudio Mutter und dem Schweden Jonathan Nilsson, die im erweiterten Kreis ihrer Nationalteams sind. René Bachmann

Neu beim HCR: Nicola Bischofberger, ein Verteidiger mit Offensivdrang. Foto: Urs Kindhauser

Die Transfers des HC Rychenberg für die am Samstag beginnende Saison sind zum Zungeschnalzen: Gekommen sind mit Pascal Meier und Nicola Bischofberger zwei Nationalspieler und mit Claudio Mutter sowie dem Schweden Jonathan Nilsson zwei aus dem erweiterten Kreis ihrer Nationalmannschaften. Die Zugänge zeugen davon, dass die wohlüberlegte Arbeit des Vereins in den letzten Jahren auch ausserhalb wahrgenommen wird und er mittlerweile selbst für Internationale in ihrer Blütezeit zu einer attraktiven Adresse geworden ist. Die schönste Halle und der mit grossem Abstand grösste Publikumszuspruch der Liga haben gewiss dazu beigetragen.