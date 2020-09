5:9 in Winterthur gegen Wiler – Rychenberg ohne Lohn für starke Leistung Der HC Rychenberg bietet dem SV Wiler-Ersigen ausgezeichnet Paroli und erarbeitet sich gar ein Plus an guten Chancen. Trotzdem unterliegt er dem Titelkandidaten mit 5:9. René Bachmann

Mit diesem Penalty verkürzte Michel Wöcke auf 3:4. Foto: Deuring Photography

Fünf Minuten vor dem Schlusspfiff ereignete sich das, was im Rückblick als entscheidende Szene bezeichnet werden muss. Der HC Rychenberg hatte das favorisierte Wiler-Ersigen in der vorangegangenen halben Stunde so gut wie keine reelle Torchance mehr zugestanden, war selber wiederholt gefährlich zum Abschluss gekommen und hatte – endlich – durch Jami Manninen den überfälligen Ausgleich erzielt. Dann jedoch erhielten die Gäste knapp über der Mittellinie einen Freistoss zugesprochen und diesen verwertete der Slowake Michal Dudovič mit einem harten und präzisen Distanzschuss zum 5:4. Die individuelle Klasse rettete die Berner also über die Ziellinie und liess einen HCR zurück, der für seinen sehr engagierten und ab dem Mitteldrittel auch taktisch grösstenteils überzeugenden Auftritt mehr verdient hätte als wohlwollendes Schulterklopfen.