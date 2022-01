5:2-Sieg gegen Zug – Rychenberg trotzt Corona Mit einem 5:2-Sieg gegen Zug sichert sich der HC Rychenberg in der Unihockey-NLA drei eminent wichtige Punkte. Ein starker Torhüter und eine phasenweise gefällige Offensive sind die essentiellen Pluspunkte. René Bachmann

Rychenbergs Goalie Nicolas Schüpbach verhinderte, dass sein Team in Rückstand geriet. Foto: Urs Kindhauser

Die Voraussetzungen vor dem Heimspiel gegen Zug hätten für den HC Rychenberg besser sein können. Eine heikle Lage im Kampf um die Playoff-Plätze, zehn verletzungs- oder coronabedingten Absenzen und ein Mammutprogramm vor der Brust waren keine Erfolg versprechende Ingredienzien. Doch die Mannschaft von Philipp Krebs stemmte sich in der Axa-Arena vor nur 320 Zuschauern energisch und solidarisch gegen diese Unbill und sicherte sich mit einem 5:2-Sieg verdientermassen die drei Punkte. Dank diesen verbesserte der HCR seine Lage am Playoff-Strich substanziell und kletterte, unter anderem auf Kosten Zugs, auf den sechsten Platz. Ohne weitere Erfolge in den nächsten, dicht aufeinanderfolgenden Partien bleibt der Dreier freilich ein Titel ohne Wert.