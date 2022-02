3:9 in Bern gegen die Grasshoppers – Rychenberg verliert Unihockey-Cupfinal Der HC Rychenberg verliert den Cupfinal vor über 2000 Zuschauern in Bern gegen den klaren Favoriten Grasshoppers 3:9, weil er zuviele Fehler begeht und seine Chancen nicht nutzt. René Bachmann

Rychenbergs Goalie Nicolas Schüpbach und Verteidiger Nils Conrad können den GC-Torschützen Moritz Wenk nicht am Tor zum 3:0 hindern. Foto: Freshfocus

Der HC Rychenberg startete feurig ins Spiel und hatte in der 3. Minute die erste ausgezeichnete Torchance. Der solo vor dem Torhüter auftauchende Markus Lindgjerdet brachte den Ball aber nicht am früheren und künftigen HCR-Torhüter Pascal Meier vorbei. Von diesem anfänglichen Fast-Schock erholte sich GC indessen bald. Den Stadtzürchern fiel es in der Folge einfacher als den Winterthurern, in die gegnerische Hälfte einzudringen. Zum einen hatte dies mit den unterschiedlichen Abwehrdispositiven zu tun, zum anderen aber auch mit der etwas grösserem Präzision und Ruhe am Ball.

Rychenberg – Grasshoppers 3:9 Infos einblenden Wankdorf, Bern. - 2060 Zuschauer (ausverkauft). – Tore: 10. Steiger (Laubscher) 0:1. 16. Lauscher (Steiger) 0:2. 17. Moritz Wenk (Rüegger) 0:3. 39. Florian Wenk (Laely) 0:4. 44. Eigentor Bier 1:4. 49. (48:05) Lealy (Laubscher) 1:5. 49. (48:52) Laubscher (Laely) 1:6. 51. Kern (Nils Conrad; Rychenberg ohne Torhüter) 2:6. 54. Rüegger (ins leere Tor) 2:7. 55. Riedi (Christoph Meier) 2:8. 58. Christoph Meier (ins leere Tor) 2:9. 60. Levin Conrad (Lindgjerdet) 3:9. - Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Rychenberg, 2-mal 2 gegen GC. - Rychenberg: Schüpbach; Nils Conrad. Noah Aeschimann; Rutz, Foelix; Gutknecht, Dall'Oglio; Püntener, Levin Conrad, Lindgjerdet; Neubauer, Krebs, Keller; Kern, Ott, Studer; Oesch, Schaub, Kühl. - GC: Pascal Meier; Moritz Wenk, Bier; Heller, Volkart; Göldi, Mock; Rüegger, Florian Wenk, Laely; Riedi, Christoph Meier, Seiler; Steiger, Laubscher, Strässle. - Bemerkungen: Rychenberg ohne Tim Aeschimann, Kehl, Lutz (verletzt), Eyer und Locher (Ersatz). Kühl nur im Boxplay eingesetzt. GC mit allen Titularen. Rychenberg mit drei, ab der 41. Minute mehrheitlich mit zwei Linien.50. Lattenschuss Neubauer. Rychenberg ab der 51. ohne Torhüter. 54:47 Time-out Rychenberg.

Letztlich war es aber eine andere Qualität, die GC nach zwanzig Minuten komfortabel mit 3:0 führen liess. Erstklassige Torchancen hielten sich nämlich trotz allem auf beiden Seiten in etwa die Waage. Der entscheidende Unterschied war, dass der Favorit die seinen ab der 10. Minute auch nutzte, während im selben Zeitraum Daniel Keller zweimal, Levin Corad sowie im Powerplay Moritz Schaub und Nils Conrad aus aussichtsreicher Position für den HCR scheiterten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Früh ohne Goalie

Grundsätzliches änderte sich im Mitteldrittel nicht. Die auf beiden Seiten seltener werdenden Möglichkeiten fielen auf, ebenso wie der Umstand, dass die Zweikämpfe sukzessive härter, allerdings zumeist noch fair, geführt wurden und auch die Emotionen auf dem Feld gelegentlich überschwappten. Ihren Anteil an den aufwallenden Gefühlsregungen hatten aber auch die Unparteiischen, tolerierten sie doch allzu oft Checks in den Rücken.

Mit einem 0:4-Rückstand ging es also für den HCR ins letzte Drittel und er setzte, was blieb ihm anderes übrig, auf Angriff. GC fand sich dadurch, was ziemlich ungewohnt für den Qualifikationssieger ist, grösstenteils mit Abwehraufgaben eingedeckt und musste öfter zum Foul greifen, um sich zu erwehren. Der HCR drückte und drückte, wurde bald mit dem 1:4 belohnt. Doch just in dieser Sturm-und-Drang-Phase unterliefen den Winterthurern zwei Fehler, die GC sofort ausnutzte. Dem HCR blieb darob nichts anderes übrig, als schon zehn Minuten vor Schluss den Torhüter zu ersetzen. Die eine oder andere Möglichkeit war da, um näher heranzukommen. Es sollte gegen das entscheidend routiniertere und abgezockterere GC aber nicht mehr reichen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.