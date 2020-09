Zweimal in Winterthur – Rychenberg will die ersten Punkte Nach zwei Startniederlagen brauchen die NLA-Unihockeyaner den ersten Sieg. Mit Titelkandidat Wiler-Ersigen und Thun kommen zwei unterschiedliche Gegner in die Axa-Arena. René Bachmann

«Wir haben den Anspruch, dass wir zweimal gut spielen und zweimal gewinnen können», sagt HCR-Trainer Philipp Krebs. Foto: Heinz Diener

Vor einem Jahr hatte der HC Rychenberg nach drei Runden noch keinen Punkt auf dem Konto und der Strich sich bereits um sechs Längen entfernt gehabt. Ein derart holperiger Einstieg in die Saison scheint den Winterthurern auch in dieser Saison zu blühen. Nach zwei Runden stehen sie noch blank da und in der dritten wartet – wie im Vorjahr – mit Wiler-Ersigen die erfolgreichste Mannschaft der letzten Dekade. 2019/20 unterlagen sie den Bernern vor eigenem Anhang mit 2:7, ehe sie es 24 Stunden später in Chur endlich den ersten Punktgewinn schafften; mit einer (unverdienten) 5:6-Niederlage nach Verlängerung.