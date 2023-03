Unihockey in Winterthur – Rychenbergs Hochbegabter wird flügge In seiner dritten NLA-Saison hat sich der eben erst 20-jährig gewordene Kimo Oesch zum Stammspieler entwickelt. Im Playoff-Halbfinal gegen Köniz soll er seine Stärken unter Beweis stellen. René Bachmann Urs Kindhauser (Fotos)

Technisch kann Kimo Oesch jetzt schon niemand mehr etwas vormachen. Physische gibts noch Luft nach oben. Foto: Urs Kindhauser

Am 4. März in der Axa-Arena, kurz nach acht Uhr abends. Es läuft im dritten Viertelfinalspiel zwischen dem HC Rychenberg und Zug die siebte Minute der Verlängerung, als sich Kimo Oesch auf der linken Angriffsseite in den freien Raum fallen lässt, postwendend von Claudio Mutter mit einem feinen Steckpass bedient wird, zwei Schritte zur Mitte läuft und den Ball aus rund vier Metern mit seiner Rückhand scharf und präzise ins linke hohe Eck schlägt. Als wäre dies die leichteste Sache auf der Welt. Der Torhüter ist machtlos und das Spiel entschieden.