Bahnunfall in Hinwil – S-Bahn kollidiert auf Bahnübergang mit Auto Bei einem Bahnübergang in Hinwil ist am Donnerstagvormittag ein Auto von einem Zug erfasst worden. Es wurde niemand verletzt – der Sachschaden ist aber gross.

Der Lenker und seine Familie konnten das Auto rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen. Foto: PD, Kapo ZH

Bei der Kollision zwischen einer S-Bahn und einem Auto ist am Donnerstagmorgen in Hinwil erheblicher Sachschaden entstanden. Der Unfall ereignete sich kurz nach 9.30 Uhr, als ein ortsunkundiger Mann mit seiner Familie in einem Mietwagen auf der Gossauerstrasse in Richtung Hellberg unterwegs war. Als sich sein Fahrzeug auf dem Bahnübergang befand, begannen sich die Schranken zu schliessen. Obwohl der 51-jährige Lenker das Fahrzeug sofort gegen die geschlossene Schranke zurücksetzte, konnte er nicht verhindern, dass die Front des Autos vom herannahenden Zug erfasst wurde.

Bahnstrecke wegen Unfall unterbrochen

Alle vier Fahrzeuginsassen konnten vor der Kollision das Fahrzeug verlassen und blieben unverletzt, heisst es in der Mitteilung weiter. An der Zugskomposition der S15 entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Franken. Das Auto erlitt einen Totalschaden.

Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht bekannt und wird durch die Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Wegen des Unfalls war die Bahnstrecke zwischen Bubikon und Wetzikon bis ungefähr 11.10 Uhr unterbrochen. Die SBB setzten Ersatzbusse ein.

far

