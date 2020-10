Zürcher Bahnverkehr beeinträchtigt – S-Bahnen fallen aus, S12 hält nicht in Stadelhofen Weil beim Bahnhof Zürich-Hardbrücke an den Gleisen gearbeitet wird, gibt es einige Umstellungen im S-Bahnverkehr im Raum Zürich. Pascal Unternährer

Der Bahnverkehr rund um den Zürcher Hauptbahnhof ist eingeschränkt. Archivfoto: Urs Jaudas

Beim Bahnhof Zürich-Hardbrücke finden ausserordentliche, nächtliche Bauarbeiten statt. Diese konnten am Montagmorgen nicht rechtzeitig beendet werden und sind noch im Gang. Das hat einige Folgen für den morgendlichen Pendlerverkehr:

So hält die S12 nicht an der Hardbrücke , aber auch nicht in Stettbach und am Bahnhof Stadelhofen. Die S12 wird via Oerlikon umgeleitet und hält am Hauptbahnhof im Bahnhof Löwenstrasse.

Die S15 wird in Zürich gewendet und fällt zwischen HB und Glattbrugg aus.

Die S16 fällt als Direktverbindung zwischen Zürich-Tiefenbrunnen und Flughafen aus, fährt also vom rechten Zürichseeufer aus nur bis Tiefenbrunnen.

Gemäss einem Sprecher der SBB wird sich die Lage im Verlauf des Morgens normalisieren.