Unfall in Henggart – S33 kollidierte mit Bauzug – viel Glück für Jugendliche Weil das Förderband eines Bauzugs aufs Nebengleis ragte, kam es am Donnerstagabend im Bahnhof Henggart zu einem Zugunfall. Jugendliche filmten den Zusammenprall. Jonas Gabrieli

Kurz nach dem Unfall: Die S33 mit einer gelben Beule, das Förderband ragt aufs Perron. Foto: Kantonspolizei Zürich

Schräg ragt das gelbe Förderband des Bauzugs am Donnerstagabend aufs Gleis 2 am Bahnhof Henggart. Als die S33 aus Winterthur kurz vor 19.30 Uhr einfährt, kommt es zu einem Zusammenprall. Sofort schwenkt das getroffene Förderband um über 180 Grad auf die Gegenseite. Dort, auf dem Perron von Gleis 1, befindet sich eine Sitzbank. Das schräge Förderband schwenkt darüber und schlägt – wohl an einer Plakatwand – auf.