Vom Winde verweht – Kühe. Illustration: Ruedi Widmer

Weiher ist nicht gleich Weiher. In der Hundsau an der Thur bei Kleinandelfingen zum Beispiel ist kürzlich ein neuer Waldweiher entstanden. So hat der Andelfinger Naturschutzverein in fleissiger Arbeit ein Refugium für seltene Tierarten geschaffen – etwa für den Eisvogel: Führt der nahe Fluss nämlich dreckiges Hochwasser, müsste der schillernde Vogel dort im Trüben fischen. Doch im stillen, klaren Weiher im Wald sieht er die zu erbeutenden Fischchen bestens. Auch rare Molche, Libellen und der liebliche Laubfrosch fühlen sich pudelwohl im und am neuen Weiher an der Thur.

Acht Weiher ganz anderer Art baut der Bund entlang der A1 zwischen Effretikon und Wiesendangen. Ihr Wasser wird dreckig sein, da es von der Autobahn stammt. Denn in den künstlichen Weihern wird das A1-Abwasser 1 a gereinigt. Sie filtern das Schmutzwasser der Strasse, bevor es im Boden versickert oder in einen Bach fliesst. Solche weiherartigen Bauten tragen das Kürzel «Saba», was für «Strassenabwasserbehandlungsanlage» steht.

Eine dichte Lehmschicht hält das Wasser im Waldweiher, sodass es nicht versickert. Solche Weiher könnte man im Weinland einige anlegen, um darin Reis anzupflanzen – wie in der Camargue, im Mündungsdelta der Rhone am Mittelmeer. Das Weinland würde zum Reisland. Eines Tages würde der erste rosa Flamingo landen und kopfüber mit dem Schnabel Futter aus dem Wasser filtern. Schwarze Stiere würden über grüne Wiesen stapfen und weisse Pferde mit wehenden Mähnen schnaubend durch die Thur stieben. Gut wäre dann noch ein ständig wehender Wind wie der Mistral in Südfrankreich. Denn so würden die Stechmücken vom Winde verweht.

