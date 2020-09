Ronald Bell – Sänger von Kool & the Gang gestorben Der Sänger und Komponist ist im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln gestorben. Der zehnfache Vater muslimischen Glaubens schrieb und produzierte die grössten Hits der legendären Funk-Band.

Ronald Bell bei einem Auftritt mit seiner Band Kool & the Gang an der AVO-Session in Basel am 5. November 2002. Foto: Markus Stücklin (Keystone)

Der US-Musiker Ronald Bell, Mitbegründer der weltweit erfolgreichen Funk-Band Kool & the Gang, ist tot. Der Sänger und Komponist starb am Mittwoch im Alter von 68 Jahren in seinem Haus auf den Amerikanischen Jungferninseln, wie der PR-Manager der Gruppe, Angelo Ellerbee, mitteilte. Eine Todesursache nannte er nicht. Bell wurde am 1. November 1951 im Bundesstaat Ohio geboren. Er spielte Saxophon und Keyboard.

Kool & the Gang feierten ihre grössten Erfolge in den 70er- und 80er-Jahren. Zu den Welthits der Band gehören «Celebration» – ihr einziger Nummer-1-Hit in den USA – , «Jungle Boogie» und «Ladies' Night». Bell hatte Kool & the Gang mit seinem Bruder Robert und fünf Freunden 1964 gegründet.

Kool & The Gang gewannen zwei Grammy Awards. Ihre Fusion von Soul, Jazz und Funk inspirierte viele Künstler. Der knackige Bläsersatz aus «Jungle Boogie» von 1973 wurde auf mehr als 100 Songs gesampelt – unter anderen von den Beastie Boys.

Bell war Muslim und erhielt den Namen Khalis Bayyan . Er war verheiratet und hatte 10 Kinder. Sein wohl bekanntester Sprössling ist Sänger Rachid «Rasalus» Bell, der unter dem Künstlernamen Ra auftritt.

nag