Ad-hoc-Chor in Schlatt – Sängerinnen gesucht Für sein Adventskonzert sucht der Ad-hoc-Chor in Schlatt Sängerinnen. Helmut Dworschak

Die reformierte Kirche in Schlatt, Aufnahme vom Februar 2018. Foto: Marc Dahinden

Mit Advents- und Weihnachtsliedern macht schon das Üben Spass. Der Ad-hoc-Chor in Schlatt ZH probt ab November jeden Dienstagabend für den Singgottesdienst am 11. Dezember in der reformierten Kirche. Der heisst Singgottesdienst, weil alle in der Kirche Anwesenden dann mitsingen können – ein einmaliges Erlebnis. Für den Chor sind weitere Sängerinnen willkommen.

Dass die Lieder bis zur Aufführung sitzen, dafür sorgt Anja Muth, Gesangspädagogin und Opernsängerin, mit viel Schwung und Leidenschaft. Der Ad-hoc-Chor wird durch den Männerchor Räterschen verstärkt. Singen macht glücklich und hält gesund. Anmelden muss man sich dafür nicht, es ist zur besseren Planung aber empfohlen: Anja Muth, +41795208537, anjamuth@sunrise.ch.

