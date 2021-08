Persönlichkeit definiert Kleiderstil – Sag mir, wer du bist, und ich sag dir, was du anziehen sollst Ein neuer Persönlichkeitstest kann angeblich unseren Modestil erkennen und passende Kleider, Schuhe und Taschen empfehlen. Funktionierts? Wir haben es ausprobiert. Denise Jeitziner

Drei unterschiedliche Charaktere, drei verschiedene Kleidungsstile: Die Schauspielerinnen von «Sex and the City» machen vor, wie sehr die Persönlichkeit unsere modischen Vorlieben beeinflusst. Foto: HBO

Spätestens bei Frage Nummer 9 wundere ich mich, was das soll. Der Onlinetest Psykhe will wissen, ob ich der Ehe skeptisch gegenüberstehe. Zur Auswahl stehen: «Stimme voll und ganz zu», «stimme zu», «neutral», «stimme nicht zu», «stimme überhaupt nicht zu». Was, bitte, soll das mit Mode und meinem Kleiderstil zu tun haben? Will der Algorithmus herausfinden, wie traditionell ich bin oder ob er mir gleich ein romantisches Kleid anbieten soll? Bloss nicht. Ich entscheide mich für Eheskeptikerin und klicke auf «stimme zu».

Eine Frage, fünf Antwortmöglichkeiten: Das Resultat soll Aufschluss über den eigenen Modestil geben. Foto: Screenshot Psykhe

Psykhe ist ein psychologischer Stylingservice-Test, mit dem man zunächst die eigene Persönlichkeit bestimmen kann. Danach verspricht er eine Antwort auf die Frage, warum manche Outfits sofort ein Gefühl von «Das bin ich» auslösen, während man andere nicht schnell genug ausziehen kann.

Die kanadische Psychologin Anabel Maldonado hat ihn entwickelt und das Motto «Zeig mir, was du trägst, und ich sag dir, wer du bist» einfach umgedreht: Also erst die Persönlichkeit, dann das Outfit. Denn laut Psykhe hat unser Charakter einen starken Einfluss auf unsere ästhetischen und modischen Vorlieben.

In 25 Fragen zum passenden Kleiderstil

Insgesamt sind es 25 Fragen, die ich beantworten muss. Ob ich eine nette Person sei oder gelegentlich unhöflich, ob ich gern mal ein bisschen länger als geplant im Ausgang bleibe, philosophische Diskussionen meide, konservative Politiker wähle.

Zum Schluss noch ein paar Angaben zu bevorzugten Farben, Designern, Mustern und Formen, und nach drei Minuten erscheint die Zusammenfassung meiner Persönlichkeit auf dem Computerbildschirm. Dazu eine Auswahl von Kleidern, Taschen und Schuhen.

So sieht das Persönlichkeitsprofil aus, das einem der Algorithmus am Ende des Tests präsentiert. Foto: Screenshot Psykhe

In der Analyse erkenne ich mich tatsächlich wieder: «Sie mögen klare Linien im Design», meint die künstliche Intelligenz. Ich sei irgendwo in der Mitte zwischen Extraversion und Introversion, entsprechend stünde ich auf Mode, die nicht zu laut oder zu auffällig oder zu langweilig sei, und hätte ein Flair für kühne Details.

«Viele Teile könnte ich mir gut an mir vorstellen, wenn sie nicht so unverschämt teuer wären.»

Doch, das hat was. Auch viele Teile, die sie mir präsentiert – die Plattform sucht aus Einzelhändlern wie Net-a-porter und Ssense passende Kleidungsstücke heraus – könnte ich mir gut an mir vorstellen, wenn sie nicht so unverschämt teuer wären. Aber man kann sich ja auch einfach inspirieren lassen und dann anderswo nach erschwinglichen Pendants stöbern.

Diese drei Teile könnte sich die künstliche Intelligenz für mich vorstellen. Ich mir auch. Foto: Screenshot Psykhe

Aber dann ist da dieser Rock. Ein wilder Mix aus Stofffetzen mit Blumen- und Karomustern. Es sieht aus wie eine Patchworkdecke, zusammengenäht von einem Primarschüler im Handarbeitsunterricht. Nie im Leben würde ich so etwas anziehen. Die Farbkombination, der Schnitt, die Prints – rein gar nichts von diesem 660 Franken teuren Designerstück spricht mich an. Was genau der Rock mit meiner Persönlichkeit zu tun haben soll, möchte ich lieber nicht wissen. Ein anderes hässliches Oberteil – knallrot, knalleng und mit viel zu grossen Knöpfen – schlägt mir der Algorithmus gleich mehrmals vor, obwohl ich jedes Mal auf «Nichts für mich» klicke.

Der Algorithmus meint, dieser Rock gefalle mir. Er liegt komplett daneben. Foto: Screenshot Psykhe

Anabel Maldonado hat das offenbar vorausgesehen. Bei den «Häufig gestellten Fragen» gibt es einen Eintrag darüber, warum einem die Vorschläge möglicherweise nicht gefallen. Die Antwort: Nicht nur die Persönlichkeit präge den Stil, sondern auch Faktoren wie Orte, an denen man gelebt habe, soziale Kreise, der Job oder die Musik, die man möge. Kurz: «Es ist kompliziert.» Aber man könne dem Algorithmus helfen, sich zu verbessern, indem man ihm zeige, was einem gefalle und was nicht. Ich bin trotzdem enttäuscht. Etwas ausgereifter hätte ich mir das intelligente Programm schon vorgestellt.

Künstliche Intelligenz soll Umsatz steigern

Ist letztlich doch alles nur eine Spielerei? Ein Versuch, Shopperinnen, die schon alles haben, bei Laune zu halten? Sicher ist, dass wirtschaftliche Interessen dahinterstecken. Immerhin ist der Onlinetest mit Modeplattformen verknüpft; sobald man bei einem der vorgeschlagenen Kleider auf «Kaufen» klickt, verdient Psykhe einen Prozentsatz daran.

Die Idee ist, die Kundinnen – das Angebot ist vorerst auf Frauen beschränkt – bei der Hand zu nehmen, damit sie sich im Dickicht des unüberschaubaren Angebots nicht verlieren. Der Algorithmus soll ihnen schnell und unkompliziert die passenden Produkte präsentieren, statt dass sie sich zuerst durch Dutzende Seiten à 100 Klamotten klicken müssen und irgendwann frustriert oder gelangweilt aufgeben.

«Sobald man bei einem der vorgeschlagenen Kleider auf «Kaufen» klickt, verdient Psykhe einen Prozentsatz daran.»

Firmen wie Zalando investieren auch deshalb in personalisierte Programme, weil die Kunden pro Einkauf weniger ausgeben als früher. Wenn sie es jedoch künstlicher Intelligenz überlassen, Outfits für sie auszuwählen, behalten sie deutlich mehr, als wenn sie selbst im Shop gestöbert hätten.

Das funktioniert nicht nur mit Mode. Dem Algorithmus GrokNet von Facebook kann man zum Beispiel ein Bild seines Wohnzimmers vorlegen und erhält dann eine Auswahl von Lampen, die zur Einrichtung beziehungsweise zum eigenen Geschmack passen.

Im Idealfall ist das also Win-win – für die Konsumenten, die gezielt das Richtige finden, und für die Plattformen, die mit geringerem Aufwand Umsatz generieren. Das Problem dabei: Die automatisierten Programme können zwar zig Merkmale analysieren und sich stetig verbessern, um unserem Geschmack auf die Spur zu kommen. Aber am Ende scheitern sie doch zu oft daran, das Wesen von Dingen zu erfassen, also das gewisse Etwas. Und genau das ist es doch, was den Reiz von schönen Dingen ausmacht.

