Zu wenig Organspenden

Die erweiterte Widerspruchslösung ist ein indirekter Gegenvorschlag zur Organspendeinitiative, die 2019 eingereicht wurde. Anlass für den Gegenvorschlag, der das Anliegen der Initianten aufnimmt, sind die tiefen Spendenzahlen in der Schweiz im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern. In der Schweiz kommen auf eine Million Einwohner pro Jahr rund 18 Organspender, in Spanien mehr als doppelt so viele. In den meisten europäischen Ländern gilt bereits eine Widerspruchslösung.