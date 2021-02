Wetterphänomen in der Region – Saharastaub meets Winterthur Grüsse aus der Wüste: Eine Südströmung hat am Samstag viel Saharastaub in die Region Winterthur verfrachtet. Thomas Münzel

Milchiger Gelbstich: Saharastaubpartikel haben am Samstag den Himmel über Winterthur eingefärbt. Foto: Webcam der Stadt Winterthur

Staub aus der afrikanischen Wüste hat am Samstag auch den Himmel über Winterthur sichtbar eingetrübt. Die Fernsicht war stark eingeschränkt. Für den Menschen stellt das temporäre Phänomen aber kaum ein Problem dar – auch wenn die Feinstaubkonzentration kurzfristig stark anstieg.

Am Himmel sorgte der Staub jedoch für eine vermehrte Wolkenbildung. So blieb es den ganzen Tag über bedeckt. Die Sonne hatte keine Chance. Gut möglich, dass der eine oder andere Autofahrer sich am Sonntag über eine feine Staubschicht auf seinem Auto ärgern wird.

Staub aus Mauretanien, Mali und Algerien