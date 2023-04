Vor dem Spiel in Luzern – Saisonende für FCW-Captain Lekaj Mit dem Sieg gegen den FC Winterthur startete der FC Luzern seine Serie. Seither gab es für die Luzerner nur noch Siege. Der FCW derweil bekommt den nächsten Schlag. Gregory von Ballmoos

Granit Lekaj brach sich gegen GC den Fuss. Für ihn ist die Saison zu Ende. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Es ist ein erneuter Rückschlag für den FC Winterthur. Granit Lekaj, der Captain, wird im Saisonschlussspurt fehlen. Er brach sich gegen GC den Fuss. Der Innenverteidiger war ein wichtiger Stabilisator in der Abwehr des FCW. Er absolvierte bis lang mit Abstand am meisten Spielminuten der ganzen Mannschaft. Einzig im November gegen Lugano fehlte er gesperrt, zudem verletzte er sich im März beim Sieg gegen St. Gallen und kam darum beim 0:2 in Basel nicht zum Einsatz. Für ihn wird Roy Gelmi zum Einsatz kommen. Aktuell stehen nur noch zwei nominelle Innenverteidiger im Kader des FCW. Zu Beginn der Saison waren es noch vier.

Der vierte war Pascal Hammer. Er war zuletzt an den FC Biel in die Promotion League ausgeliehen und beendet seine Karriere per sofort. Für den FCW lief der 19-Jährige dreimal auf, vornehmlich stand er fürs «Zwei» auf dem Platz. Hammer kämpfte mit gesundheitlichen Problemen und ist bereits der zweite Winterthurer, der in der laufenden Meisterschaft zurücktritt. Schon Kevin Costinha hörte auf.

Auftrieb finden

Bruno Berner spricht gern vom Auftrieb, den ein Erfolgserlebnis geben kann. Seinem Team gelang aber genau dies letzte Woche nicht. Das Erfolgserlebnis war zwar da mit dem Sieg gegen St. Gallen, doch gegen GC gelang die Bestätigung nicht. Es lag an einem individuellen Fehler, es lag auch an der roten Karte. «Schade, dass wir den Match so beginnen», sagt Berner. Dennoch sah er auch positive Sachen: «Wir kamen zurück ins Spiel und haben die zweite Halbzeit gewonnen.»

Nur dafür gibt es keine Punkte. Das sagt auch Berner. «Wir sind in der Schlussphase. Uns muss bewusst sein, dass es um Punkte geht», sagt der Trainer. Diese könnte sein Team am Donnerstag in Luzern holen. Rotsünder Souleymane Diaby wird am Donnerstag fehlen. Er wurde nach seiner Roten Karte für ein Spiel gesperrt. Zudem gab es ein «klärendes Gespräch» mit dem Trainer. «Ich wollte wissen, welches seine Gedanken waren», begründete Berner. Auch Samir Ramizi und Adrian Gantenbein fehlen weiterhin.

Luzern im Hoch

Drei Spiele, drei Siege und der Sprung auf den zweiten Platz. Das ist die Bilanz des FC Luzern seit dem letzten Spiel auf der Schützenwiese. Der Sieg in Winterthur gab ihnen nach einer schwierigen Phase offensichtlich Aufwind. «Sie sind im Hoch, in Basel gewinnt man nicht alle Tage», sagt Berner. Doch auch die Luzerner haben Verletzungssorgen. Sofyan Chader, der die Niederlage des FCW mit seinem Sonntagsschuss einleitete, ist zumindest fraglich.

Die Luzerner sind nicht die Einzigen, die mit Siegen gegen den FCW eine Serie starteten. Auch GC gelang dies. Nach dem Sieg letzte Woche auf der Schützenwiese bezwangen sie auch den Fastmeister YB und vertagten die Meisterparty bis mindestens nach dem FCW-Spiel in Luzern.

