Schwimmbad Wolfensberg, Winterthur – Saisonstart mit funktionierender Abwaschmaschine Am Samstag eröffnet das Schwimmbad Wolfensberg mit neuem Restaurant. Sigi und Matteo Taormina steht zum ersten Mal seit der Übernahme der Betriebsleitung vor 25 Jahren eine intakte Küche zur Verfügung. Nina Thöny

Auf das neue Restaurant haben sie lange gewartet: Das Leiterpaar Matteo und Sigi Taormina. Foto: Enzo Lopardo

Schmale weisse Stützen aus Holz tragen das grosse Vordach, die Front der Theke ist in einem hellen Gelb gestrichen, im Hintergrund glänzen Küchengeräte. So präsentiert sich das neue Restaurant des Schwimmbads Wolfensberg drei Tage vor der Saisoneröffnung. Auf den zweiten Blick fallen maritime Details ins Auge: die goldenen Schiffslampen unter dem hellblauen Vordach oder die runden Fenster an den Seiten des einstöckigen Gebäudes, die an Bullaugen erinnern.