Corona-Massnahmen – Pause im Regionalfussball In den Amateur-Verbänden sind die Meisterschaften aller Spielklassen unterbrochen worden. Urs Kindhauser

Warten auf bessere Zeiten: Der FC Seuzach spielt erst im Frühling wieder in der 2. LIga interregional. Foto: Urs Kindhauser

«Der Spielbetrieb ist in allen regionalen Kategorien/Ligen bis auf weiteres unterbrochen», schreibt der Fussballverband der Region Zürich (FVRZ) in einem Communiqué vom Donnerstag. Das ist die Konsequenz der Massnahmen, die der Bundesrat am Tag vorher beschlossen hat, um die Weiterverbreitung des Coronavirus zu stoppen.

Ebenso ist für Spielerinnen und Spieler über 16 Jahren, also von B-Juniorinnen und -Junioren an aufwärts, der normale Trainingsbetrieb verboten. Erlaubt sind lediglich Trainings, die den Vorgaben des Bundesrates entsprechen. Möglich sind Trainings ohne Körperkontakt, solange die Mindestabstände eingehalten werden können und maximal 15 Personen teilnehmen. An Technik und Ausdauer beispielsweise darf weiter gefeilt werden. Die Jüngeren dürfen im Prinzip uneingeschränkt trainieren. Der FVRZ weist aber darauf hin, dass die Schutzkonzepte der Vereine eingehalten werden müssten.