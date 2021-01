Störung beim Handy-Empfang – Salt meldet Ausfälle im Mobilnetz Einige Kunden können derzeit keine Daten aufs Handy herunterladen. Auch Sprachdienste sind betroffen. UPDATE FOLGT

Vor allem Städten der Deutschschweiz treten im Salt-Netz Störungen auf. Bild: allestörungen.ch

Im Mobilfunknetz von Salt kommt es derzeit zu Ausfällen. Die Sprach- und Datendienste seien derzeit für einige der Mobilfunkkunden in der Schweiz teilweise nicht verfügbar, heisst es in einer Stellungnahme von Salt gegenüber AWP am Montag. Die Techniker des Unternehmens würden an der Behebung des Problems arbeiten.

Wie der Blick auf den Dienst allestörungen.ch zeigt, treten die Störungen vor allem Städten der Deutschschweiz auf.

sda/oli