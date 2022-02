Gleich neben der A 1 – Salt plant neue Antenne bei Bertschikon Um den Empfang auf der A 1 und in Bertschikon zu verbessern, plant Salt den Bau einer neuen Mobilfunkanlage. Doch dazu bräuchte es eine Ausnahmebewilligung. Jonas Gabrieli

Die geplante Antenne neben der A 1 bei Bertschikon ist bereits ausgesteckt. Foto: Madeleine Schoder

Neben der geplanten Handyantenne in Gundetswil will Salt rund einen Kilometer weiter südlich, bei Bertschikon, eine weitere Antenne bauen lassen. Seit dem 25. Februar liegt ein entsprechendes Gesuch auf der Gemeindeverwaltung in Wiesendangen auf.

Zum neuen Projekt sagt Salt-Sprecherin Viola Lebel auf Anfrage: «Die neue Antenne an der A 1 dient primär der Autobahnversorgung.» Das ist auch durch den Standort an der Kreuzung Bertschikoner-/Chrüzärgetstrasse ersichtlich, die sich direkt neben der A-1-Ausfahrtsspur in Richtung Attikon befindet. Allerdings soll auch die Versorgung des Gebiets Bertschikon sowie der Verbindungsstrassen nach Wiesendangen verbessert werden, heisst es im Baugesuch. Die Antenne soll nach Osten, Süden und Westen senden.