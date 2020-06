Samariterverein Elgg – Samariter distanzieren sich von «Bettelbrief» Der Schweizerische Samariterbund bat in einem Brief um Spenden und verwies auf die Arbeit der vielen lokalen Samaritervereine. Einigen passt das aber gar nicht. Nicole Döbeli

Lokale Samaritervereine organisieren unter anderem Blutspendeaktionen. Foto: Enzo Lopardo

Der Schweizerische Samariterbund habe die Arbeit der lokalen Samaritervereine in der Corona-Krise vorgeschoben, um für sich selbst Spenden zu sammeln. So lautet zusammengefasst der Vorwurf, den diverse Samaritervereine vorbringen. Wie so viele Organisationen hatte auch der Samariterbund im April Briefe an Schweizer Haushalte versandt und um Geld gebeten. Dass er dabei auf die Einsätze der lokalen Samariterinnen und Samariter während des Lockdown verwiesen hat, passt diesen überhaupt nicht.