Schwägalp-Schwinget – Samir Leuppi gewinnt Bergkranz Der Winterthurer Samir Leuppi belegte am Schwägalp-Schwinget nach einer starken Leistung Rang 3d. Sein Bruder Karim war weniger erfolgreich. Stephanie Lanter

Im ersten Gang besiegte Samir Leuppi (links) den späteren Schlussgang-Teilnehmer Michael Wiget. Foto: Keystone

Samuel Giger war der überragende Mann am Schwägalp-Schwinget. Er holte sich den Festsieg mit sechs Siegen in sechs Kämpfen. Einen guten Tag hatte – einmal mehr in diesem Jahr – auch Samir Leuppi, der für den Schwingklub Winterthur antritt. Er bezwang im ersten Gang den späteren Schlussgangverlierer Michael Wiget und erhielt dafür 10.00 Punkte. Nach diesem vielversprechenden Auftakt musste er den zweiten Kampf gegen Florian Gnägi (Aarberg/ BE) stellen. Die dritte Begegnung konnte Leuppi dann nochmals mit der Höchstnote für sich entscheiden.

Im vierten Kampf wurde Leuppi gegen Schwingerkönig Christian Stucki (Lyss) eingeteilt, gegen den er den Kürzeren zog. Diese Niederlage hielt den Winterthurer nicht davon ab, die letzten beiden Gegner ins Sägemehl zu legen. Mit dieser starken Leistung erkämpfte er sich den Schlussrang 3d mit genau 57.00 Punkten, was ihm den begehrten Bergkranz einbrachte.

Samir Leuppis Bruder Karim hatte nicht ganz so viel Erfolg auf der Schwägalp. Er startete zwar direkt mit einem Sieg, bei dem er die Höchstnote erhielt, doch musste er sich dann von den Eidgenossen Kilian von Weissenfluh (Hasliberg Hohfluh/ BE) und die Teilverbandskranzer Fritz Ramseier (Süderen/ BE) und Pirmin Gmür (Amden/ SG) das Sägemehl vom Rücken wischen lassen. Auch den fünften Gegner konnte Karim Leuppi nicht bezwingen. Seinen letzten Kontrahenten warf er jedoch direkt mit dem Rücken ins Sägemehl, sodass er sich die Höchstnote ins Blatt einschreiben lassen konnte. Er erkämpfte sich mit 54.00 Punkten Schlussrang 15f.

