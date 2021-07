Dritter Kranzfestsieg – Samir Leuppi gewinnt Bündner-Glarner Kantonalfest Im Schlussgang des Bündner-Glarner Kantonalschwingfests in Davos-Sertig besiegte der Winterthurer Samir Leuppi den 39-jährigen Roman Hochholdinger. Urs Kindhauser

Samir Leuppi lässt sich nach dem Gewinn des Bündner-Glarner Kantonalschwingfestes feiern. Foto: Keystone

Für Samir Leuppi (28) war es der dritte Kranzfestsieg, nachdem er 2017 in Weiach und 2019 in Fehraltorf jeweils das Zürcher Kantonale gewonnen hatte. In Davos-Sertig machte Leuppi einen starken Eindruck. Nur gerade im dritten Gang musste er Jeremy Vollenweider einen Gestellten zugestehen. Im Schlussgang bezwang Leuppi den überraschend starken Roman Hochholdinger nach 1:35 Minuten durch Kurz und Nachfahren am Boden, nachdem er den Bündner schon im vierten Gang ins Sägemehl gelegt hatte.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

In den ersten beiden Gängen besiegte Leuppi den Glarner Roger Rychen und den Urner Stefan Arnold. Schon am Sonntag steht der Winterthurer erneut im Einsatz. Dann tritt er am Thurgauer Kantonalen in Amriswil an.

Samir Leuppi (oben) gewann den Schlussgang gegen den Bündner Roman Hochholdinger nach 1:35 Minuten. Foto: Keystone

Fehler gefunden?Jetzt melden.