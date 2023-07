Platz 2 für Schwinger aus Winterthur – Samir Leuppi trumpft bei seinem Comeback auf Am 4. Moos-Schwinget ist Samir Leuppi vom Schwingklub Winterthur nach längerer Verletzungspause zurückgekehrt. Stephanie Lanter

Mit einer Niederlage gegen Samuel Giger startete Samir Leuppi (rechts) ins Moos-Schwinget. Foto: Thomas Kieser

Unter den drei Winterthurer Athleten, die am Moos-Schwinget antraten, war der mehrere Wochen lang verletzt gewesene Eidgenosse Samir Leuppi. Gleich im Anschwingen traf er auf Samuel Giger (Ottoberg TG), der ebenfalls längere Zeit verletzt ausgefallen war. Gegen den späteren Tagessieger zog Leuppi den Kürzeren. Danach wurde ihm der unterlegene Schlussganggegner von Giger, Joel Kessler (Siebnen SZ), eingeteilt. Leuppi hatte keine Mühe, diesen auf den Rücken zu legen. Auch bei seinen weiteren vier Kämpfen überzeugte er mit vier Siegen und insgesamt 40 Punkten. Mit dieser sehr guten Leistung nach der langen Zwangspause sicherte sich Leuppi mit 58.50 Punkten den 2. Schlussrang.

Nino Anliker (Schlatt) startete, ohne zu zögern, gleich mit der Maximalnote von 10 Punkten. Allerdings kam er in den nächsten drei Kämpfen nicht mehr über ein Unentschieden hinaus. Seinen fünften Kontrahenten konnte er direkt mit dem Rücken ins Sägemehl werfen, was ihm nochmals eine 10 einbrachte. In der letzten Begegnung liess er sich aufs Kreuz legen. Mit dieser Gesamtleistung belegte er mit 54.75 Punkten Rang 12b.

Der in Hofstetten wohnhafte Niklas Frauenfelder hatte einen etwas enttäuschenden Auftakt. Er musste sich gleich zweimal hintereinander einen Kreis ins Notenblatt schreiben lassen. Es folgte ein Gestellter. Der Sennenschwinger liess sich von den ersten drei Gängen nicht beirren und erledigte seinen nächsten Gegner mit der Maximalnote. Für das Remis in der fünften Begegnung holte er sich eine sehr gute 9. Der letzte Gang endete nochmals gestellt. Frauenfelder durfte sich 53.50 Punkte und den 17. Rang notieren lassen.

