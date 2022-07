Ohne Niederlage auf Rang 5b – Samir Leuppi überzeugt am Berner Kantonalen Als bester Gastschwinger am Berner Kantonalen stellte der Winterthurer Samir Leuppi in der Thuner Stockhorn-Arena seine gute Form unter Beweis. Stephanie Lanter

Gegen Fabian Staudenmann, den Gewinner des Schlussgangs, geriet Samir Leuppi (links) zwar in Schwierigkeiten, er konnte aber eine Niederlage vermeiden. Peter Klaunzer (Keystone)

Samir Leuppi vom Schwing-Klub Winterthur liess sich als Gastschwinger am Berner Kantonalen mit 57.00 Punkten und dem hervorragenden Rang 5b verdientermassen einen Kranz auf den Kopf setzen. Im Anschwingen traf er auf den Kilchberg-Sieger und Eidgenossen Fabian Staudenmann (Guggisberg/BE). Leuppi konnte dem erst 22-jährigen Sennenschwinger sehr gut Paroli bieten und so endete dieser erste Gang ohne ein Ergebnis. Staudenmann erreichte später am Tag den Schlussgang und besiegte da den bereits als Festsieger feststehenden Mittelländer Adrian Walther.

Gegen Wenger gestellt

Leuppi legte im nächsten Gang den Teilverbandskranzer Lars Zaugg (Aeschau/BE) auf den Rücken, ebenso wie im dritten Gang Damian Gnägi (Seedorf/BE). Eine sehr interessante Paarung wartete im vierten Gang auf die Zuschauer. Da traf Leuppi nämlich auf Kilian Wenger, den Schwingerkönig von 2010 in Frauenfeld. Auch gegen Wenger konnte sich Leuppi sehr gut wehren und liess sich nicht besiegen, aber er kam auch auf kein Ergebnis und so endete dieser Kampf gestellt. Seine letzten beiden Gegner, Mathieu Burger (Les Prés-d'Orvin/BE) und Adrian Klossner (Horboden/BE) , konnte der Sennenschwinger aus Winterthur auf den Rücken legen, für den allerletzten Kampf erhielt er sogar die Höchstnote von 10.00 Punkten.

Mit Michi Hari war am Wochenende ein zweiter Vertreter des Schwing-Klubs Winterthur im Einsatz. Am Moos-Schwinget in Schönenberg verfehlte der Hettlinger den Kranz mit 54.75 Punkten und Rang 13b aber knapp.

