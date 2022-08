Flip, Fold und drei Uhren – Samsung stellt neue Falthandys vor Letztes Jahr wurden die faltbaren Smartphones endlich wasserdicht und alltagstauglich. Was kann man da noch verbessern? Rafael Zeier

Den Vorgängermodellen sehr ähnlich: Wie gut die neuen faltbaren Smartphones von Samsung sind, wird ein Test in den nächsten Wochen zeigen. Video: Tamedia

Um die Frage von oben aufzunehmen: nicht mehr viel. Die neuen Falthandys von Samsung fallen vor allem durch Detailverbesserungen auf. Am Prinzip und dem Grunddesign hat Samsung nichts verändert. Das neue Galaxy Z Fold 4 (ab 1800 Franken) und das neue Galaxy Z Flip 4 (ab 1100 Franken) sehen den Vorgängermodellen zum Verwechseln ähnlich.

Bewährte Designs: Das Flip 4 (links) und das Fold (rechts). Foto: Rafael Zeier

Das Glas soll stabiler geworden sein, und offensichtlich gibt es neue Farben und leicht veränderte Designs. Wie man es von nicht faltbaren Smartphones kennt, werden auch Kameras und Prozessoren besser. Wie gut die neuen Smartphones sind, wird ein Test in den nächsten Tagen und Wochen zeigen.

Neue Uhren

Nebst den neuen Smartphones hat Samsung auch drei neue Uhren vorgestellt. Diese kommen nun schon in der zweiten Generation mit Googles Betriebssystem. Letztes Jahr hat Samsung das eigene Tizen-Betriebssystem aufgegeben und setzt nun auch auf Wear OS. Das hat den Vorteil, dass nun auch Samsung-Uhren Google-Apps nutzen können.

Rund ist Trumpf: Samsungs Uhren setzen seit Jahren auf runde Displays. Foto: Rafael Zeier

Das hat den Nachteil, dass die Software noch immer nicht ganz ausgereift ist, nachdem sie Google jahrelang vernachlässigt hat. Aber da Google diesen Herbst mit einer eigenen Smartwatch den Markt aufwischen will, dürfte es da nun endlich vorwärtsgehen.

Anders als Apples Smartwatches sind Samsungs Uhren schon seit Jahren rund. So auch die neusten Modelle namens Galaxy Watch 5 (ab 300 Franken) und Galaxy Watch 5 Pro (ab 470 Franken).

Beide Modelle wirken mit den runden Displays und den hochwertigen Armbändern elegant und nur dezent futuristisch. Gerade das Pro-Modell aus hellem Titan gefiel auf den ersten Blick sehr.

Zwei Kontroversen

Die auffälligsten Neuerungen gehen mit dem Pro-Modell einher. Das verzichtet auf ein Alleinstellungsmerkmal früherer Samsung-Uhren: die drehbare Lünette, den von Taucheruhren bekannten Dreh-Ring um das Zifferblatt. Gerade bei Samsung-Fans dürfte diese Entscheidung für den einen oder anderen Aufschrei sorgen.

Nur die Pro bekommt alle Funktionen. Foto: Rafael Zeier

Auch Kritik gibts für den Entscheid, nur eine grosse Pro-Uhr anzubieten. Die normale Galaxy Watch 5 gibt es in zwei Grössen. Die Pro nur in Gross. Die Pro-Uhr ist aber nicht nur gross, sie bekommt auch mehr Möglichkeiten, per GPS Routen zu verfolgen und zu teilen. Möglich macht dies der grössere Akku in der Pro-Variante.

Damit zeigt sich einmal mehr, wie schwierig es ist, kleine Smartwatches zu bauen. Grosse Akkus brauchen Platz, und darum haben viele Hersteller nur grosse Uhren im Sortiment oder müssen – wie nun Samsung – bei den kleinen Uhren Kompromisse machen.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

Fehler gefunden?Jetzt melden.