Galaxy-Neuheiten – Samsung zeigt drei Tophandys und ein Riesentablet Das Galaxy S22 gibt es in drei Grössen, und auch das neue Tab S8 kommt in drei Varianten. Eine stellt einen neuen Grössenrekord auf. Rafael Zeier

Das Ultra, das Plus und das normale S22 (von links). Foto: Rafael Zeier

Mehr Akku, bessere Kameras und hellere Bildschirme: So will uns Samsung dieses Jahr zu einem seiner drei Tophandys verführen. Heute wurden das Galaxy S22, S22 Plus und S22 Ultra offiziell vorgestellt. Auf den ersten Blick wirkt der neue Jahrgang wie eine Politur für das schon sehr gute S21 aus dem Vorjahr.

Ein paar Verbesserungen lassen aber aufhorchen: So ist Samsung guter Dinge, dass der Akku in den neuen Handys merklich länger, ja bis zu 2 Tage halten soll. Eine mutige Aussage, die nach einem Test ruft.

Löblich ist eine Verbesserung beim günstigsten und kleinsten Modell, dem S22 (ohne Plus oder Ultra). Das hat nun ebenfalls eine hochwertigere Glasrückseite. Letztes Jahr hat Samsung geknausert und dem günstigsten S21 nur eine Plastikrückseite gegönnt.

Die spannendste Neuerung abseits der üblichen Technik-Superlative (bessere Kameras, hellere Bildschirme, mehr Leistung usw.) betrifft das Galaxy S22 Ultra. Das kommt in einem altbekannten Design daher. Es erinnert nämlich an die inzwischen eingestellte Note-Reihe – und bringt auch deren beste Funktion mit: einen im Gerät versenkbaren Stift.

Nur dem Namen nach

Das S22 Ultra könnte man also auch ohne schlechtes Gewissen als neues Note bezeichnen. Mit dem eigenständigen Design und dem Stift ist es nur dem Namen nach ein S22. Den Stift-Fans dürften solche Diskussionen aber herzlich egal sein. Letztes Jahr gab es nämlich bereits einen Stift für das S21 Ultra. Aber der Stift liess sich nicht im Gerät verstauen und entsprechende Hüllen waren ziemlich lumpig.

In den Handel kommen die drei Geräte in verschiedenen Farben und Speichervarianten am 25. Februar. Preislich bewegen sie sich zwischen 830 Franken für das günstigste Modell und 1420 Franken für das Ultra mit allem Drum und Dran.

Drei Tablets

Neben dem neuen Flaggschiff-Smartphone hat Samsung auch ein neues Tablet vorgestellt. Das Tab S8 kommt ebenfalls in drei Grössen daher: 11 Zoll, 12,4 Zoll und 14,6 Zoll. Die ersten zweiten Grössen kennt man von Samsung oder auch dem iPad Pro von Apple. Neu ist die Grösse des Tab S8 Ultra. Mit über 14 Zoll stellt es einen neuen Rekord auf.

Tablets in den ersten beiden Grössen bewähren sich seit Jahren. Wie alltagstauglich ein noch mal grösseres Tablet ist und wie es sich im Vergleich zu einem Laptop schlägt, wird ein Test zeigen müssen. Spannend ist es aber alleweil, dass sich Samsung in eine neue Tablet-Dimension vorwagt.

Gross, grösser, Ultra: Das neue Galaxy Tab S8 Ultra. Foto: Samsung

Von Apple hört man immer wieder Gerüchte, dass die Firma mit grösseren iPads experimentiere. Auf den Markt gekommen ist aber bisher kein noch grösseres iPad.

Samsungs neue Tablets kommen ebenfalls am 25. Februar in den Handel. Die günstigste und kleinste Variante gibt es für 730 Franken. Das grosse Topmodell kann je nach Ausstattung mit 5G und mehr Speicher bis zu 1580 Franken kosten. Ein grosses Lob verdient Samsung einmal mehr dafür, dass der Tablet-Stift nicht extra kostet und bei jedem Tablet mit dabei ist.

Rafael Zeier ist Redaktor für Digitales und Gesellschaft. Er berichtet über neue Webdienste, testet neue Geräte und schaut den Techkonzernen auf die Finger. Nebenher macht er Youtube-Videos. Mehr Infos @rafaelzeier

