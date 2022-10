Torschütze fällt aus – Samuel Ballet fehlt dem FCW bis im Winter Der Torschütze vom letzten Sonntag verletzte sich beim Foul in der 70. Minute am Syndesmoseband. Gregory von Ballmoos

Samuel Ballet wird nach einem Foul von Numa Lavanchy vom Platz getragen. Pascal Muller/freshfocus

Am Sonntag stand er zum ersten Mal in der Startelf von Bruno Berner und erzielte in der 59. Minute sein zweites Super League Tor. Doch in der 80. Minute musste er nach einem Foul von Numa Lavanchy und langer Behandlung vom Platz getragen werden.

Ballet riss sich beim Foul das vordere Syndesmoseband. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wird dem FC Winterthur bis sicher nach der WM-Pause fehlen. Ebenfalls bis im Winter wird Francisco Rodriguez fehlen, seine Achillessehnenentzündung ist hartnäckiger als zuerst gedacht.

