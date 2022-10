Tempo 30 und die Landwirtschaft – Sanfte Schwellen sollen Landwirte glücklich machen Tempo 30 gibt es jeweils nicht ohne Hindernisse, die den Verkehr ausbremsen. In Rickenbach setzt der Kanton nach Widerstand von Landwirten nun auf einen Kompromiss. Jonas Gabrieli

Die Baudirektion sagt, die «sanften Anrampungen» im Neftenbacher Dorf Hünikon hätten sich gut bewährt. Foto: Marc Dahinden

Auch auf dem Land gibt es immer mehr Tempo-30-Zonen. An der tieferen Höchstgeschwindigkeit selbst gibt es jeweils nur wenig Kritik. Gerade, wenn es – wie derzeit in Rickenbach – um ein Gebiet zwischen zwei Schulen geht, in dem täglich Kinder und Jugendliche unterwegs sind. Mit einer tieferen Geschwindigkeit kann die Sicherheit schliesslich einfach erhöht werden.