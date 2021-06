Urteil im Insider-Prozess – Sanierer Ziegler kommt glimpflich davon Statt zu fünf Jahren Freiheitsstrafe wird der Multiverwaltungsrat zu einer bedingten Strafe verurteilt. Sind die Bestimmungen gegen Insiderhandel noch immer zu schwach? Ja, aber, sagt der Berner Professor Peter V. Kunz. Rita Flubacher

Zu einer bedingten Freiheitsstrafe verurteilt: Hans Ziegler. Archivvbild: Christian Aeberhard / 13 Photo

Für den Staatsanwalt der Bundesanwaltschaft, Werner Pfister, wird dieser Dienstag wohl in wenig angenehmer Erinnerung bleiben. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona hat Hans Ziegler am Dienstagnachmittag zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 24 Monaten sowie einer Busse von 10’000 Franken verurteilt.

Das ist ein Klacks, gemessen an den fünf Jahren Freiheitsstrafe, die Pfister in seinem Plädoyer zwei Wochen zuvor verlangt hatte. Ziegler muss überdies eine Ersatzforderung von 770’000 Franken bezahlen.

Der Vorsitzende Richter Stefan Heimgartner sprach am Dienstag selber von einer «grossen Diskrepanz» zwischen der Forderung der Bundesanwaltschaft und dem Urteil der Gerichts. Doch die Kammer begründete die Korrektur damit, dass der «schwerwiegende Tatbestand des wirtschaftlichen Nachrichtendienstes nicht gegeben» sei.

Die Bundesanwaltschaft hatte Ziegler vorgeworfen, er habe als Verwaltungsrat des Industriekonzerns OC Oerlikon mehrfach geheime Informationen über Strategien des Unternehmens an einen Kadermann der Schweizer Niederlassung des internationalen Finanzberatungsunternehmens Lazard weitergegeben.

Gericht sieht keine Gier

Es liege kein eigentliches Verbrechen vor, stellte das Gericht fest. Weil zwei Drittel der Verjährungsfrist vergangen seien, wirke sich dies deutlich strafmildernd aus. Zudem hat das Gericht in einigen Anklagepunkten teilweise Freisprüche verfügt. Auch wurde Ziegler vom Vorwurf der Bestechung freigesprochen.

Von nicht minder grossem Interesse war der Umgang des Gerichts mit den happigen Vorwürfen der Bundesanwaltschaft wegen Insiderhandels. Der Multiverwaltungsrat und Sanierer soll laut Anklage Insiderwissen über elf Gesellschaften zu persönlichen Profiten von total fast 2 Millionen Franken genutzt haben.

Und in Bezug auf die Insidergeschäfte falle die Unterscheidung zwischen primären und sekundärem Handel stark ins Gewicht.

Das Urteil war mit Spannung erwartet worden. Denn der Prozess gegen den früheren Manager, Firmensanierer und Verwaltungsrat Hans Ziegler gilt als eine Art Testfall für neuere Normen im Bereich des Insiderhandels, zu denen es noch kaum eine Gerichtspraxis gibt. Auch in diesem Punkt zeigte sich das Gericht nachgiebiger. Es sah von der maximalen Strafe von drei Jahren für Insiderdelikte ab.

Anders als die Bundesanwaltschaft sah das Gericht keine Gier beim Verhalten von Ziegler. Der Angeklagte habe in der Einvernahme selber von Zockerei gesprochen. Auch seien keine Anleger geschädigt worden. Und schliesslich habe sich der Angeklagte während der Untersuchung wohlverhalten.

Ziegler war schon zuvor von der Finma zur Rückzahlung von 1,2 Millionen Franken verurteilt worden.

Schwierig beweisbare Delikte

Müssen Insider somit weiterhin keine harte Justiz befürchten? Der Berner Rechtsprofessor Peter V. Kunz zeigt sich auf Anfrage vom Urteil gegen Ziegler wenig überrascht.

«Es ist sehr, sehr selten in der Schweiz, dass es zu einer strafgerichtlichen Verurteilung wegen Insiderdelikten kommt, insbesondere weil der Nachweis der Straftat rechtlich nicht einfach ist. Für die Strafgerichte gilt ausserdem der Grundsatz: Im Zweifel für den Angeschuldigten», erklärt der Jurist.

Obwohl die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Strafverfahrens im Zweifel anklagen müssten, unterbleibe dies in der Praxis nicht selten, weil mit einer «Niederlage» vor Gericht gerechnet werden müsse, was dann zur «Kritik an den Behörden» führe. Für Kunz ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass es mit Hans Ziegler «zu einer so prominenten Verurteilung kam». Das werde den Strafverfolgungsbehörden durchaus den Rücken stärken im Hinblick auf ihre Arbeit. Auch habe das «sicherlich eine präventive Wirkung für potentielle Insidertäter».

Den ebenfalls angeklagten Kadermitarbeiter von Lazard hat das Bundesstrafgericht wegen mehrfacher Verletzung des Geschäftsgeheimnisses und mehrfachen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten und einer Busse von rund 8000 Franken verurteilt.

