Sans-Papiers in der Schweiz – «Sans-Papiers sind ein Gewinn für das Land» Sie putzen, hüten Kinder und arbeiten auf dem Bau. Und sie müssen ohne Versicherung und ohne rechtlichen Schutz auskommen, weil sie keine Aufenthaltsbewilligung haben. Helmut Dworschak

Die Köchin und ihr Sohn: Nach zwei Jahren im ungeheizten Wohnwagen wohnen sie jetzt in einem Studio. Foto: Ursula Markus

Sans-Papiers hüten Kinder, putzen, kochen im Restaurant oder arbeiten auf der Baustelle, um nur die typischsten Tätigkeiten zu nennen. 80’000 bis 90’000 sind es in der Schweiz. In sechs von sieben Fällen bezahlen die Arbeitgeber keine Beiträge an die Sozialversicherungen.

Die Winterthurer Journalistin Tanja Polli und die Zürcher Fotografin Ursula Markus geben den Menschen, die ohne Aufenthaltsbewilligung im Verborgenen leben, ein Gesicht. Sie gehen mit Empathie und Respekt an ihre Aufgabe heran. Ihr Buch «Die Unsichtbaren» enthält 13 ausführliche Porträts, Gespräche mit Fachleuten sowie Hintergrundinformationen. Diese ergänzen die in direkter Rede wiedergegebenen Berichte immer dort, wo es zum Verständnis nötig ist. Rund 100 Schwarzweissfotos zeigen die Porträtierten in Alltagssituationen.