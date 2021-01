Antisemitismus in Wiesendangen – Sarah Akanji: «Das ist unerträglich und wirft Fragen auf» Eine Schülerin wird monatelang rassistisch beleidigt und gemobbt: Die in Wiesendangen aufgewachsene SP-Kantonsrätin will politisch aufarbeiten, wie es so weit kommen konnte. Jigme Garne

«Als von Rassismus Betroffene wird man allein gelassen»: Sarah Akanji, aufgenommen im Kantonsrat anlässlich einer Klimadebatte im Mai 2019. Foto: Archiv

Eine Schülerin wird so lange gemobbt und antisemitisch beleidigt, bis sie sich umbringen will: Die «Magazin»-Reportage aus Wiesendangen hat ein grosses Echo ausgelöst. Wie konnten die Behörden dem Gebaren so lange zusehen? (Lesen Sie die Reportage hier.)

Das fragt sich auch die Winterthurer SP-Politikerin Sarah Akanji. Akanji, die selbst in Wiesendangen aufgewachsen ist, hat deshalb eine Anfrage im Kantonsrat eingereicht. Dass die Interventionen der Schule nicht erfolgreich waren und das Mädchen sich gezwungen sah, von Wiesendangen wegzuziehen, sei «unerträglich und wirft Fragen auf», begründet sie die Anfrage.