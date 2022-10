Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Say Cheese! Sind Sie einst auch mit in den Automaten bei der ZKB gesessen, um anschliessend über die Fotos zu lachen? Sammlung Winterthur / Regula Geiser

In den 1960er-Jahren stand ein Schwarzweissfotoautomat auf dem Bahnhofplatz in Winterthur. Dies ist eines von über 70’000 Bildern, die im Onlinebildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Andreas Wolfensberger / bildarchiv.winterthur.ch

Zwischen 1960 und 2007 gab es in der Schweiz in 20 Kantonen rund 150 Schwarzweissfotoautomaten. Zwei Brüder aus Zürich importierten diese zunächst aus den USA, später bauten sie sie selbst und liessen sie 1966 unter dem Namen «Selbstfotografierautomat» patentieren.

Einer dieser Automaten, noch aus den USA, stand bereits in den 1960er-Jahren in Winterthur, mitten auf dem Bahnhofplatz. Nach viermal Blitzen und zweieinhalb Minuten Wartezeit spuckte er eine Viererserie Bilder aus, und das alles nur für einen (später zwei) Franken!

Kein Wunder, wurden solche Automaten schon früh von Kindern und Jugendlichen entdeckt, aber nicht etwa für Pass- oder Ausweisbilder, nein, der Spass stand im Vordergrund. Man verabredete sich beim Fotoautomaten und setzte sich allein oder zu zweit oder drängte sich als ganze Gruppe da hinein.

Die Selbstinszenierung in der engen Fotokiste wurde zur Freizeitbeschäftigung. Nur schon in Winterthur, wo der letzte solche Fotoautomat bis circa 2005 im Durchgang bei der Kantonalbank zwischen Untertor und Stadthausstrasse gestanden hatte, müssen Hunderttausende dieser legendären Schwarzweissbilder in Viererserie entstanden sein.

Wer hat nicht ein paar davon auch heute noch im Portemonnaie, am Kühlschrank oder sonst irgendwo verstaut? Bis jetzt hat noch keines dieser «Föteli» Eingang gefunden ins Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken. Anders als deren Vorgänger, die sogenannten «Cartes de Visite» aus dem 19. Jahrhundert. Doch dazu ein andermal mehr.

