Ersatzbusse im Weinland – SBB erneuern Gleise und sperren den Bahnverkehr Fast einen Monat lang ist die Strecke von Andelfingen bis Dachsen nicht mit der Bahn befahrbar. Die SBB arbeiten nun auch tagsüber an den Gleisen. Eva Wanner

Vom 29. Juli bis 22. August wird die Strecke Andelfingen–Schaffhausen gesperrt. Foto: Johanna Bossart

Bisher haben die SBB vor allem nachts an den Gleisen zwischen Andelfingen und Marthalen gearbeitet. Nun werden sie das tagsüber tun – mit der Konsequenz, dass die Strecke gesperrt werden muss. Alles in allem werde die Sperrung vom 29. Juli bis 22. August aber zwei Monate zusätzliche Bauzeit einsparen, teilen die SBB mit.

Die S12 (Zürich HB–Schaffhausen) und die S33 (Winterthur–Schaffhausen) fallen zwischen Andelfingen und Dachsen aus. Es verkehren Bahnersatzbusse mit Zwischenhalt in Marthalen. Die S24 (Zürich HB–Thayngen) fährt nicht zwischen Andelfingen und Schaffhausen, macht dafür ausnahmsweise Halt in Henggart. Der Ersatz ist ein Bus zwischen Schaffhausen und Andelfingen, ohne weiteren Zwischenhalt. Die Nacht-S-Bahn SN3 (Winterthur–Stein am Rhein) verkehrt ebenfalls nicht zwischen Andelfingen und Schaffhausen, es halten Busse an allen Stationen. Die Reisezeiten können sich um bis zu 20 Minuten verlängern. Die SBB empfehlen, vor Antritt einer Reise den Online-Fahrplan zu prüfen.