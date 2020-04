Osterreisen doch nicht tabu? – SBB fahren an Ostern im Stundentakt ins Hochrisikogebiet Allein von Winterthur aus fahren ab Gründonnerstag täglich 16 SBB-Züge in die coronageplagte Sonnenstube. Jetzt wird Kritik laut. Thomas Münzel

Ein Bild, das auch an Ostern oft zu sehen sein wird: Ein Schnellzug aus der Deutschschweiz fährt durch Bellinzona . Urs Jaudas

Die Wetterprognosen sind verführerisch. Auch für die Sonnenstube. Doch Bundesrat Alain Berset warnt seit Tagen eindringlich: «Bleiben Sie zu Hause, fahren Sie über Ostern nicht ins Tessin!» Ein Blick auf den aktuellen SBB-Fahrplan macht jedoch etwas stutzig. Denn das Bahnangebot bleibt auch über die Ostertage ziemlich üppig. Wer beispielsweise am Gründonnerstag mit den SBB von Winterthur nach Locarno oder Lugano fahren möchte, der hat nicht weniger als 16 Verbindungen zur Auswahl. Die Schnellzüge ab Winterthur fahren von 05.39 Uhr morgens bis 21.39 Uhr abends im Stundentakt in Richtung Tessin. Ist ein solch breites Angebot an Zugsverbindungen angesichts der Corona-Krise nicht das falsche Signal an die Bevölkerung? «Nein», heisst es bei den Schweizerischen Bundesbahnen.