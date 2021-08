Helikopter-Einsatz in Winterthur – SBB fliegen Wärmepumpen auf das Bahnhofsdach Am Donnerstag kam es zur Pendlerzeit zu einem Helikopter-Einsatz am Bahnhof Winterthur. Dieser war laut SBB nötig, um die neue Heizung zu installieren. Andrea Thurnherr

Die Wärmepumpen werden künftig den Bahnhof und weitere Gebäude heizen. Foto: PD

Am Donnerstag um ca. 8.30 Uhr staunten Passantinnen und Pendler am Hauptbahnhof Winterthur nicht schlecht, als ein Helikopter mit schwerer Last hoch über ihnen flog. Was war da los?

«Wir ersetzen die Heizung und die Warmwasseraufbereitung am Bahnhof Winterthur», sagt Reto Schärli, Mediensprecher der SBB, auf Anfrage. Dafür werden Wärmepumpen installiert, welche Wärme aus der Luft beziehen und in Heizenergie umwandeln. «Um die beiden tonnenschweren Anlagen auf das Dach des Bahnhofgebäudes zu bringen, war ein Helikopterflug notwendig», sagt Schärli.

3,5 Millionen für neue Heizung

Die Heizungsanlage wird künftig das Bahnhofsgebäude, die Läden in der neuen Personenunterführung, das Stadttor sowie das Gebäude Stellwerk 2, das noch in Planung ist, mit Energie versorgen. Laut Angaben der SBB können mit den neuen Wärmepumpen jährlich rund 173 Tonnen CO₂ eingespart werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3,5 Millionen Franken.

Ein Helikopter brachte die zwei Wärmepumpen auf das Dach des Bahnhofgebäudes. Foto: PD

