Schärfere Compliance-Regeln – SBB-Personalchef tritt nach Kritik von umstrittenem externen Posten zurück Markus Jordi ist seit 2018 im Verwaltungsrat der Zürcher IT-Firma ti&m. Diese hat seither wertvolle Aufträge von den SBB erhalten, wofür es Kritik gab. Jetzt tritt Jordi zurück. Konrad Staehelin

Gibt sein VR-Mandat ab: Markus Jordi, Personalchef der SBB. Foto: SBB

Markus Jordis Doppelrolle in den letzten Jahren hatte ein Gschmäckle: Der 59-jährige Solothurner ist seit 2007 Personalchef der SBB und seit 2018 im Verwaltungsrat der Zürcher IT-Firma ti&m. Letztere erhielt seither Zuschläge für IT-Projekte der SBB im Wert von Dutzenden Millionen Franken. Wie die CH-Media-Zeitungen am 20. Februar schrieben, beobachteten Konkurrenten von ti&m die Konstellation mit Argwohn. Der Verdacht: Jordi könnte als Konzernleitungsmitglied der SBB deren Entscheidungen zugunsten von ti&m beeinflussen.

Die SBB dagegen wiesen und weisen den Vorwurf eines Interessenkonflikts bei Jordi zurück. So sei er bei fraglichen Geschäften in den Ausstand getreten. Trotzdem machen die Bundesbahnen jetzt einen Schnitt, wie Sprecher Martin Meier gegenüber dieser Zeitung bestätigt: «Markus Jordi hat sich dafür entschieden, bei ti&m per August 2021 seine Demission aus dem Verwaltungsrat einzureichen. Dies, um jegliche Zweifel zu beseitigen.»

«Die Sensibilität betreffend Verwaltungsratsmandaten von bundesnahen Unternehmen ist gross.» Martin Meier, SBB-Sprecher

Die Ankündigung von Jordis Rücktritt kommt zu einem interessanten Zeitpunkt. Die SBB verschärfen nämlich gerade ihre Compliance-Vorgaben. Das sind die Regeln darüber, was Angestellte im Rahmen einer guten Unternehmensführung zu tun und insbesondere zu lassen haben. Bis wann die Überarbeitung abgeschlossen sei, könne derzeit nicht gesagt werden.

Sprecher Meier betont, dass die aktuellen Verschärfungen nicht der Grund für Jordis Rücktritt seien. Auf die Frage jedoch, ob die ursprüngliche Kritik an Jordis Doppelmandat überhaupt erst für die Verschärfungen verantwortlich sei, antwortet er vage: «Die Sensibilität betreffend Verwaltungsratsmandaten von bundesnahen Unternehmen ist gross.»

SBB-Managerin zog VR-Kandidatur zurück

Einen Hinweis auf einen möglichen kausalen Zusammenhang gibt eine weitere Personalie: Praktisch zeitgleich mit der medialen Kritik an Jordis Doppelmandat machte das Basler Immobilienunternehmen Hiag am 22. Februar bekannt, dass es an seiner Generalversammlung im April Susanne Zenker zur Wahl in den Verwaltungsrat aufstellen wolle. Die ausgebildete Architektin ist hauptberuflich Leiterin der Immobilienentwicklung der SBB.

Vergangenen Montagmorgen aber kam die Kehrtwende: Hiag teilte mit, dass Zenker nicht mehr zur Wahl stehe und man nun jemand anderes suche. Der Grund: Im Rahmen der Verschärfung der Compliance-Richtlinien bewilligen die SBB ihren Angestellten bis auf weiteres keine neuen VR-Mandate mehr.

Zum Zeitpunkt der Ankündigung von Zenkers Kandidatur war das allerdings noch kein Thema, wie der SBB-Sprecher bestätigt. Das deutet darauf hin, dass die SBB erst nach der Kritik an Jordis Doppelmandat begonnen haben, ihre Praxis der guten Unternehmensführung zu überarbeiten.