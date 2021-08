Bis Freitagmorgen – SBB raten von Reisen nach Deutschland ab Wegen des Streiks der deutschen Lokführer wird bis Freitagmorgen von Zugfahrten ins nördliche Nachbarland abgeraten. Die Lage sei momentan volatil, teilen die SBB mit.

Streik der Lokführer: Passagiere in München warten auf einen Zug der Deutschen Bahn. Foto: Lukas Barth-Tuttas (Keystone/11. August 2021)

Die SBB empfehlen, wegen des Streiks der deutschen Lokführer bis Freitagmorgen auf Reisen nach Deutschland zu verzichten. Die einzige betriebene Linie ist jene zwischen Zürich-Basel-Hamburg.

Die Situation sei derzeit sehr volatil, teilte SBB-Mediensprecherin Ottavia Masserini am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Grundsätzlich verkehrten nur die Züge zwischen Zürich-Basel-Hamburg, alle anderen Verbindungen nach Deutschland fielen grundsätzlich aus. Es gebe nur ein paar wenige andere Züge, die trotz des Streiks fahren würden, teilte Masserini mit. Die Informationen seien auf der Website bahn.de aufgelistet.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Betroffen sind auch die Nachtzüge. Am Dienstagabend sei von der DB kurzfristig eine Alternativverbindung zum geplanten Nachtzug angeboten worden. Für Mittwochabend prüften die SBB, ob das Rollmaterial in Zürich und Basel sei und ein Hotelzug eingerichtet werden könne. Die Reisenden würden dann ihre Kabinen beziehen, der Zug würde aber an Ort und Stelle stehen bleiben.

Reisende, die ihre Reise aufgrund des Streiks verschieben wollen, können ihr bereits gebuchtes Ticket bis einschliesslich Freitag, dem 20. August entweder «flexibel nutzen» oder kostenfrei stornieren. Auch Sitzplatzreservierungen könnten kostenfrei umgetauscht werden.

Der Streik dauert voraussichtlich bis Freitagmorgen um 2 Uhr.

Die Lokführergewerkschaft kämpft damit für bessere Löhne. Ihr reicht die von der Deutschen Bahn angebotene Lohnerhöhung nicht. Bereits am Dienstagabend wurde der Güterverkehr bestreikt, ab dem frühen Mittwochmorgen dann auch der Personenverkehr.

SDA/fal

Fehler gefunden?Jetzt melden.